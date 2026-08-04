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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Nach Unfall Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) um 17.50 Uhr kam es auf der B 64 zwischen Beelen und Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-Jähriger Beelener fuhr mit seinem Pkw auf der B64 aus Beelen kommend in Richtung Warendorf. Auf Höhe einer rechtseitig liegenden Einmündung blinkte er rechts. Ein 30-Jähriger (ebenfalls aus Beelen) fuhr mit seinem Auto hinter dem Senior und überholte als er den Blinker sah. In diesem Moment machte der 83-Jährige ein Wendemanöver auf der B 64 und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf körperliche und geistige Mängel beim Senior. Daher stellten die Einsatzkräfte seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Sachschaden beim Unfall wird auf circa 17.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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