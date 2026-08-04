Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) um 15.50 Uhr kam es in Beckum an der Kreuzung Hauptstraße / Dyckerhoffstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung Dyckerhoffstraße. Vor der dortigen Ampel hielt er verkehrsbedingt an. Eine hinter ihm fahrende 20-Jährige Frau aus Beckum fuhr mit ihrem Auto auf das Fahrzeug des Mannes auf. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

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