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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit nicht zugelassenem Auto Unfall verursacht

Warendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) um 11.45 Uhr ereignete sich in Beckum am Südwall ein Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger aus Beckum beschädigte mit seinem Pkw beim Ausfahren aus einer Grundstückszufahrt ein anderes Fahrzeug. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest das der Pkw des Mannes nicht zugelassen war. Sie untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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