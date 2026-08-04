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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geparkten grauen Opel beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16 Uhr wurde in Ahlen an der Sedanstraße ein geparkter grauer Opel Astra an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Beim flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um ein Fahrrad oder einen E-Scooter gehandelt haben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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