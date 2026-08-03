Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alkoholisiert mit Fahrrad gegen geparkten Pkw gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) um 00.10 Uhr kam es am Stromberger Tor in Oelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Oelder fuhr mit einem Fahrrad (Dreirad) auf der Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Mann alkoholisiert war. Sie ordnen die Entnahme einer Blutprobe an und leiten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

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