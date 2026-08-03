POL-WAF: Oelde. Geparkten schwarzen Audi beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Freitag (31.07.2026) um 08.20 Uhr kam es an der Einmündung Geißlerstraße / Zufahrt B 58n zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Beckumerin kam mit ihrem Pkw von der B 58n und wollte auf die Geißlerstraße auffahren. Die dortige Fußgängerampel zeigte für sie Grünlicht. Ein 63-Jähriger aus Ennigerloh fuhr mit seinem E-Scooter auf dem Geh- / Radweg in Richtung Beckum. An der Querung der ...

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