Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag (02.08.2026) um 14.10 Uhr kam es in Beelen an der Kreuzung der L 831 / Hörster zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige aus Warendorf befuhr mit ihrem Pkw die Straße Hörster in Richtung des Möbelwerkes. Mit ihr im Fahrzeug befand sich ein 58-Jähriger (ebenfalls aus Warendorf). Eine 35-jährige aus Ennigerloh fuhr mit ihrem Pkw die L 831 von Beelen kommend in Richtung Ennigerloh-Westkirchen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf circa 36.000 Euro geschätzt. Die Autos wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Die Kreuzung war bis circa 16.30 Uhr gesperrt.

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