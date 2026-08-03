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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit geparktem Wohnmobil

Warendorf (ots)

Am Samstag (01.08.2026) gegen 23.45 Uhr kam es am Weidenweg in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge wurde durch ein Knallgeräusch auf den Unfall aufmerksam. Als er nachschaute sah er einen E-Scooter, auf dem zwei Personen standen, in Richtung Alter Hammweg wegfahren. Im weiteren Verlauf stellte er an einem geparkten weißen Wohnmobil an der hinteren linken Seite einen Schaden fest. Der E-Scooter war aus Richtung Mühlenweg kommend gegen das Fahrzeug geprallt. Eine der Personen auf dem E-Scooter war männlich, hatte dunkle Haare und trug ein weißer Oberteil. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder zum E-Scooter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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