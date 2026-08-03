Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. E-Scooter-Fahrer bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (31.07.2026) um 08.20 Uhr kam es an der Einmündung Geißlerstraße / Zufahrt B 58n zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Beckumerin kam mit ihrem Pkw von der B 58n und wollte auf die Geißlerstraße auffahren. Die dortige Fußgängerampel zeigte für sie Grünlicht. Ein 63-Jähriger aus Ennigerloh fuhr mit seinem E-Scooter auf dem Geh- / Radweg in Richtung Beckum. An der Querung der Straße prallte er in die rechte Seite des Pkw. Der Ennigerloher wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 5.500 Euro geschätzt.

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