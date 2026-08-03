Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Weißer Skoda Octavia flüchtet nach Zusammenstoß mit Pedelec-Fahrer

Warendorf (ots)

Am Freitag (31.07.2026) um 6 Uhr kam es in Beckum-Roland an der Einmündung Vorhelmer Straße / Potsdamer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pedelec den Geh- / Radweg an der Vorhelmer Straße in Richtung Vorhelm. Der unbekannte Fahrer eines weißen Skoda Octavia kam aus der Potsdamer Straße und bog nach links ab. Der Beckumer wurde vom Auto erfasst und stürzte. Der Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Beckum. Er soll circa 35 bis 40 Jahre alt sein. Der Junge Mann blieb unverletzt. An seinem Pedelec entstand Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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