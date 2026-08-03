Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (31.07.2026) um 07.50 Uhr kam es in Beckum an der Einmündung Oelder Straße / Annastraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Oelderin querte zu Fuß die Oelder Straße aus Richtung Annastraße kommend. Eine 50-Jährige aus Hamm bog mit ihrem Pkw aus der Annastraße kommend auf die Oelder Straße ein. Hierbei wurde die Oelderin vom Pkw erfasst und stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

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