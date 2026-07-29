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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Zeugen melden alkoholisierten Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.07.2026) um 21.40 Uhr meldeten Zeugen auf dem Berkenweg in Wadersloh-Diestedde einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte und der Überprüfung des 41-jährigen aus Beckum bestätigte sich der Verdacht der Zeugen. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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