POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Zeugen melden alkoholisierten Autofahrer
Warendorf (ots)
Am Dienstag (28.07.2026) um 21.40 Uhr meldeten Zeugen auf dem Berkenweg in Wadersloh-Diestedde einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte und der Überprüfung des 41-jährigen aus Beckum bestätigte sich der Verdacht der Zeugen. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
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