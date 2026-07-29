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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.07.2026) um 15.45 Uhr hielten Polizisten in der Fußgängerzone (Lange Straße) in Oelde den Fahrer eines E-Scooters an. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen aus Oelde stellten die Einsatzkräfte fest das dieser Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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