POL-WAF: Oelde. E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
Warendorf (ots)
Am Dienstag (28.07.2026) um 15.45 Uhr hielten Polizisten in der Fußgängerzone (Lange Straße) in Oelde den Fahrer eines E-Scooters an. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen aus Oelde stellten die Einsatzkräfte fest das dieser Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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