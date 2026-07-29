POL-WAF: Oelde. E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Am Dienstag (28.07.2026) gegen 10.15 Uhr kam es auf der Oelder Straße in Ennigerloh zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-Jährige aus Ennigerloh befuhr die Oelder Straße in Richtung Ennigerloh mit ihrem Pkw. Hinter ihr fuhr eine 65-jähriger Beckumer mit seinem Motorrad. Die Frau bremste an einer Querungshilfe ab, um einer Radfahrerin das Queren der ...

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