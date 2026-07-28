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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Rennradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag (27.07.2026) um 7.45 Uhr kam es in Oelde an der Einmündung Ennigerloher Straße / Vellerner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Oelder befuhr mit einem Rennrad den Geh- / Radweg der Ennigerloher Straße in Richtung Ennigerloh. Ein 46-Jähriger aus Beckum befuhr die Vellerner Straße und wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung Oelde abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Oelder wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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