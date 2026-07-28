POL-WAF: Beckum. Geparkten schwarzen BMW beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - In der Nacht von Freitag (24.07.2026) zum Samstag (25.07.2026) wurden an insgesamt fünf Autos Scheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet. Die Taten ereigneten sich an der Wilhelm-Frieling-Straße, am Mühlenweg, an der Bernhard-Rinke-Straße und zwei Mal am Nordring. Bei dem Aufbruch an der Wilhelm-Frieling-Straße konnte ein Zeuge gegen 01.30 Uhr den unbekannten Täter beobachten. Bei der ...

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