Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Beckum. Ennigerloh. Telgte. Sieben Ermittlungsverfahren aufgrund von Verkehrsdelikten eingeleitet

Warendorf (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden bei Verkehrskontrollen insgesamt sieben Fahrzeugführer auffällig.

In Ahlen fielen insgesamt drei Fahrer auf. Ein 41-Jähriger aus Ahlen fuhr am Samstag (25.07.26) um 1 Uhr unter Alkoholeinwirkung mit einem E-Scooter auf der August-Kirchner-Straße. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Um 15.30 Uhr am Samstag kontrollierten Einsatzkräfte einen 41-jährigen Ahlener auf der Straße Am Stockpieper. Der Mann besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Auch am Samstag (25.07.2026) um 18.55 fiel Polizisten auf der Hansastraße ein Motorradfahrer auf. Der 22-Jährige aus Ahlen stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, er besaß keinen Führerschein und das Motorrad war nicht versichert. Auch bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

In Beckum wurde am Samstag um 01.45 Uhr auf der Neubeckumer Straße ein 22-Jähriger aus Beckum mit einem Pkw angehalten. Auch er besaß keinen Führerschein und stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Am Freitag (24.07.2026) um 11.30 Uhr wurde in Ennigerloh auf der Neubeckumer Straße ein Pkw durch Polizisten angehalten. Der 32-jährige Fahrer aus Mönchengladbach gab zunächst falsche Personalien an. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte dies fest und auch das er keinen Führerschein besaß.

In Telgte fielen zwei Autofahrer auf die beide keinen Führerschein besaßen. Zunächst am Freitag (24.07.2026) um 15 Uhr ein 29-jähriger Warendorfer auf der Straße Münstertor und am Samstag (25.07.2026) um 23.55 Uhr ein 65-jähriger aus Saerbeck auf der Lengericher Straße in Telgte-Westbevern.

Gegen alle Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrten untersagt.

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