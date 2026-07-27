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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fünf Fahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots)

In der Nacht von Freitag (24.07.2026) zum Samstag (25.07.2026) wurden an insgesamt fünf Autos Scheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet. Die Taten ereigneten sich an der Wilhelm-Frieling-Straße, am Mühlenweg, an der Bernhard-Rinke-Straße und zwei Mal am Nordring.

Bei dem Aufbruch an der Wilhelm-Frieling-Straße konnte ein Zeuge gegen 01.30 Uhr den unbekannten Täter beobachten. Bei der eingeleiteten Fahndung sahen Polizisten den Unbekannten an der Von-Ketteler-Straße. Er flüchtete durch Gärten der angrenzenden Häuser.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: osteuropäisch, circa 25-29 Jahre alt, circa 1.70 bis 1.80 Meter groß, schlank, kurze dunkelbraune Haare, Armband am rechten Handgelenk, dunkel bekleidet

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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