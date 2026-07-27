Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (25.07.2026) um 09.50 Uhr kam es in Wadersloh-Liesborn an einer Einmündung der Göttinger Straße (Nähe "Haus Heerfeld") zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Wadersloher befuhr mit seinem Pedelec die Straße vom "Haus Heerfeld" kommend und querte die Göttinger Straße. Eine 23-Jährige aus Warstein fuhr mit ihrem Pkw auf der Göttinger Straße in Richtung Göttingen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Senior wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

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