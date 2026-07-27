Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Motorradfahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (25.07.2026) um 18.45 Uhr kam es in Sendenhorst auf der L 520 (Elmster Berg) zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-Jähriger aus Waltrop befuhr mit seinem Motorrad die L 520 von Sendenhorst in Richtung Alverskirchen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und blieb auf einem angrenzenden Feld liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Unfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis unterstützte die Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme. Das Motorrad wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 8.600 Euro geschätzt.

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