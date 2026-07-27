POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Geparkten blauen Audi beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Freitag (24.07.2026) um 20.05 Uhr kam es auf der Nordstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger aus Ahlen fuhr mit einem Mountainbike auf der Nordstraße in Richtung Warendorfer Straße. Hier geriet er auf den Gehweg und stieß gegen ein abgestelltes Pedelec. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Mann stark ...

mehr