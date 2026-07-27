POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Geparkten blauen Audi beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Freitag (24.07.2026) 10.15 Uhr bis Samstag (25.07.2026) 19.45 Uhr wurde in Beckum-Neubeckum ein geparkter Audi A 3 an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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