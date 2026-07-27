POL-WAF: Ahlen. Nach Unfall geflüchtet. Führerschein beschlagnahmt
Warendorf (ots)
Am Montag (27.07.2026) um 01 Uhr kam es auf der Weststraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Weststraße in Richtung Parkstraße. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen dort geparkten Pkw. Anschließend flüchtet die Frau. Zeugen konnten das Kennzeichen des Pkw ablesen und informierten die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen das Auto an der Halteranschrift an. Sie beschlagnahmten den Führerschein der Ahlenerin und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.
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