PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Unfall geflüchtet. Führerschein beschlagnahmt

Warendorf (ots)

Am Montag (27.07.2026) um 01 Uhr kam es auf der Weststraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Weststraße in Richtung Parkstraße. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen dort geparkten Pkw. Anschließend flüchtet die Frau. Zeugen konnten das Kennzeichen des Pkw ablesen und informierten die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen das Auto an der Halteranschrift an. Sie beschlagnahmten den Führerschein der Ahlenerin und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 08:53

    POL-WAF: Ahlen. Bei Alleinunfall gegen geparkten Pkw geprallt und leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Samstag (25.07.2026) um 12.55 Uhr kam es in Ahlen auf dem Küperskamp zu einem Verkehrsunfall. Eine 86-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw den Küperskamp in Richtung Vorhelmer Weg. Hier prallte sie zunächst gegen einen Betonklotz ("Ahlener Hütchen") und im weiteren Verlauf gegen einen geparkten Pkw. Rettungskräfte brachten die ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 08:52

    POL-WAF: Ahlen. Radfahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Unfall

    Warendorf (ots) - Am Freitag (24.07.2026) um 20.05 Uhr kam es auf der Nordstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger aus Ahlen fuhr mit einem Mountainbike auf der Nordstraße in Richtung Warendorfer Straße. Hier geriet er auf den Gehweg und stieß gegen ein abgestelltes Pedelec. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Mann stark ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 08:51

    POL-WAF: Ahlen. Eine Leichtverletzte bei Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Motorrad

    Warendorf (ots) - Am Freitag (24.07.2026) um 06.50 Uhr kam es in Ahlen auf der Zufahrt zum "Flugplatz Ahlen Nord" an der Warendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße in Richtung Flugplatz. Ein 64-Jähriger aus Arnsberg fuhr mit seinem Motorrad in gleicher Richtung. Als er sich im Überholvorgang neben der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren