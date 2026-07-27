Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei Alleinunfall gegen geparkten Pkw geprallt und leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (25.07.2026) um 12.55 Uhr kam es in Ahlen auf dem Küperskamp zu einem Verkehrsunfall. Eine 86-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw den Küperskamp in Richtung Vorhelmer Weg. Hier prallte sie zunächst gegen einen Betonklotz ("Ahlener Hütchen") und im weiteren Verlauf gegen einen geparkten Pkw. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit der Ahlenerin. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Das Auto der Frau wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 25.500 Euro geschätzt.

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