Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Unfall

Warendorf (ots)

Am Freitag (24.07.2026) um 20.05 Uhr kam es auf der Nordstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger aus Ahlen fuhr mit einem Mountainbike auf der Nordstraße in Richtung Warendorfer Straße. Hier geriet er auf den Gehweg und stieß gegen ein abgestelltes Pedelec. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Mann stark alkoholisiert war. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Da nicht geklärt werden konnte wem das grüne Mountainbike gehört mit dem der Ahlener gefahren war, wurde dieses sichergestellt.

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