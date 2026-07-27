PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Unfall

Warendorf (ots)

Am Freitag (24.07.2026) um 20.05 Uhr kam es auf der Nordstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger aus Ahlen fuhr mit einem Mountainbike auf der Nordstraße in Richtung Warendorfer Straße. Hier geriet er auf den Gehweg und stieß gegen ein abgestelltes Pedelec. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Mann stark alkoholisiert war. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Da nicht geklärt werden konnte wem das grüne Mountainbike gehört mit dem der Ahlener gefahren war, wurde dieses sichergestellt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 08:51

    POL-WAF: Ahlen. Eine Leichtverletzte bei Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Motorrad

    Warendorf (ots) - Am Freitag (24.07.2026) um 06.50 Uhr kam es in Ahlen auf der Zufahrt zum "Flugplatz Ahlen Nord" an der Warendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße in Richtung Flugplatz. Ein 64-Jähriger aus Arnsberg fuhr mit seinem Motorrad in gleicher Richtung. Als er sich im Überholvorgang neben der ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 05:11

    POL-WAF: Sendenhorst. Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt.

    Warendorf (ots) - Am Samstagabend, um 18:45 Uhr, ereignete sich auf der L520 zwischen Sendenhorst und Alverskirchen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Waltrop befuhr die L520 aus Sendenhorst kommend in Richtung Alverskirchen. Beim Durchfahren einer Linkskurve kommt dieser aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren