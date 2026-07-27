Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Eine Leichtverletzte bei Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Motorrad

Warendorf (ots)

Am Freitag (24.07.2026) um 06.50 Uhr kam es in Ahlen auf der Zufahrt zum "Flugplatz Ahlen Nord" an der Warendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße in Richtung Flugplatz. Ein 64-Jähriger aus Arnsberg fuhr mit seinem Motorrad in gleicher Richtung. Als er sich im Überholvorgang neben der Ahlenerin befand wechselte diese vom rechten Fahrbahnrand nach links. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und die Radfahrerin stürzte. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 650 Euro geschätzt.

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