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Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Nachtrag zur Pressemitteilung vom 24.07.2026
10:02 Uhr. 76-Jährige tot aufgefunden

Warendorf (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "76-jährige Münsteranerin vermisst - Polizei bittet um Hinweise" (ots https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6319267 vom 22.07., 10:31 Uhr)

Die seit Dienstagnachmittag (21.07.) vermisste Münsteranerin wurde am Samstagabend leblos in Drensteinfurt aufgefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Medien, die Kopien der Bilder veröffentlicht haben, sind angehalten, die Bilder zu löschen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de https://muenster.polizei.nrw/

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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