Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstag (25.07.2026) um 9:50 Uhr in Wadersloh-Liesborn ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Der 84-jährige Wadersloher fuhr mit seinem E-Bike aus einer Grundstücksausfahrt auf die Göttinger Straße und missachtete dabei die Vorfahrt einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin aus Warstein, die mit ihrem Fahrzeug auf der Göttinger Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw verletzte sich der 84-jährige schwer. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

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