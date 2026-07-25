POL-WAF: Wadersloh. Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstag (25.07.2026) um 9:50 Uhr in Wadersloh-Liesborn ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Der 84-jährige Wadersloher fuhr mit seinem E-Bike aus einer Grundstücksausfahrt auf die Göttinger Straße und missachtete dabei die Vorfahrt einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin aus Warstein, die mit ihrem Fahrzeug auf der Göttinger Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw verletzte sich der 84-jährige schwer. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.
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