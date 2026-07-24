Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Blaues Wohnmobil beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (23.07.2026) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20 Uhr wurde in Ennigerloh an der Mozartstraße ein blaues VW Wohnmobil an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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