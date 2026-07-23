Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ford Galaxy angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (21.07.2026) einen grauen Ford Galaxy in Warendorf angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 08.30 Uhr und 06.28 Uhr am Folgetag auf dem Parkplatz des Warendorfer Krankenhauses unmittelbar vor dem Haupteingang und wurde hinten rechts beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell