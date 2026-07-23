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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ford Galaxy angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (21.07.2026) einen grauen Ford Galaxy in Warendorf angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 08.30 Uhr und 06.28 Uhr am Folgetag auf dem Parkplatz des Warendorfer Krankenhauses unmittelbar vor dem Haupteingang und wurde hinten rechts beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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