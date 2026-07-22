POL-WAF: Ennigerloh. Zusammenstoß zweier Lkw - ein Fahrer schwer verletzt
Warendorf (ots)
Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwoch (22.07.2026, 09.35 Uhr) ein 62-jähriger Oelder in Ennigerloh schwer verletzt worden.
Ein 59-jähriger Beckumer fuhr mit seinem Lkw auf der B 475 von Neubeckum kommend, um nach links auf den Nordring in Ennigerloh abzubiegen. Hier stieß er frontal mit dem Lkw eines 62-jährigen Oelders zusammen, der aus Richtung Westkirchen kommend auf der B 475 unterwegs war.
Rettungskräfte brachten den 62-jährigen Oelder schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der Beckumer blieb unverletzt. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt, der Sachschaden wird auf 17.500 Euro geschätzt.
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