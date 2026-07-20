Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert auf E-Scooter

Warendorf (ots)

Für einen 52-jährigen Hammer hat der Freitagabend (17.07.2026, 22.10 Uhr) in Ahlen sicher anders geendet als geplant.

Der Mann fiel mit seinem E-Scooter während einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Dolberger Straße auf und wirkte deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein - die Weiterfahrt wurde bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

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