Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand mehrerer Strohballen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagabend (19.07.2026, 23.25 Uhr) zu einem Brand an der Alten Beckumer Straße/Rosendahl in Ahlen gerufen worden.

Vor Ort stellen die Einsatzkräfte rund 50 Strohballen in Vollbrand auf einem Feld fest. Zeugen hatten auf zwei Motorradfahrer hingewiesen, die sich mit überhöhter Geschwindigkeit vom Brandort entfernt hatten. Ob sie in Zusammenhang mit dem Brandausbruch stehen, ist aktuell unklar.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu den beiden Motorradfahrern geben können oder weitere Hinweise zum Ausbruch des Feuers haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Kräfte der Feuerwehr ließen den Brand kontrolliert abbrennen, es entstand vierstelliger Sachschaden. Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet.

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