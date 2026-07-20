Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Snackautomat angegangen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Drei Unbekannte sind am Samstag (18.07.2026, 18.00 Uhr) einen Snackautomaten an der Windmühlenstraße in Beckum angegangen.

Die drei schmissen den Automaten unter erheblicher Kraftanstrengung um und stahlen einige Süßigkeiten. Zwei der drei Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

-männlich -schwarz gekleidet -Jeans

Person 2:

-männlich -grauer Jogginganzug

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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