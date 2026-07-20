POL-WAF: Beckum. Snackautomat angegangen - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Drei Unbekannte sind am Samstag (18.07.2026, 18.00 Uhr) einen Snackautomaten an der Windmühlenstraße in Beckum angegangen.
Die drei schmissen den Automaten unter erheblicher Kraftanstrengung um und stahlen einige Süßigkeiten. Zwei der drei Täter werden wie folgt beschrieben:
Person 1:
-männlich -schwarz gekleidet -Jeans
Person 2:
-männlich -grauer Jogginganzug
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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