Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Vereinsgebäude

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in das Vereinsheim eines Rennvereins in Drensteinfurt eingebrochen.

Die Täter gelangten gewaltsam zwischen Samstag (18.07.2026, 16.00 Uhr und Sonntag (19.07.2026, 17.45 Uhr) über eine Türe in das Gebäude an der Straße Im Erlfeld und stahlen unter anderem diverse Elektrogeräte.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell