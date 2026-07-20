POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Vereinsgebäude
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind am Wochenende in das Vereinsheim eines Rennvereins in Drensteinfurt eingebrochen.
Die Täter gelangten gewaltsam zwischen Samstag (18.07.2026, 16.00 Uhr und Sonntag (19.07.2026, 17.45 Uhr) über eine Türe in das Gebäude an der Straße Im Erlfeld und stahlen unter anderem diverse Elektrogeräte.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell