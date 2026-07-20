Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Betrunken im Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Deutlich alkoholisiert ist am Samstag (18.07.2026, 20.28 Uhr) ein 41-jähriger Autofahrer in Ennigerloh-Ostenfelde unterwegs gewesen.

Der Westkirchener fuhr auf der Straße Köntrup in Fahrtrichtung Oelde und überholte mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit einen anderen Pkw. Nach einem Beinahezusammenstoß mit einem Baum informierte eine Zeugin die Polizei.

An der Warendorfer Straße stellten ihn Polizisten fahrenderweise fest und stoppten seine Fahrt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war deutlich positiv.

Die Beamten untersagten dem 41-Jährigen die Weiterfahrt, ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

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