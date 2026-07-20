POL-WAF: Beckum. Mercedes-Benz-C-Klasse angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Sonntag (19.07.2026) eine graue Mercedes-Benz-C-Klasse in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand an der Straße Pulort und wurde zwischen 11.00 Uhr und 14.30 Uhr beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass ein Fahrradfahrer beteiligt gewesen sein könnte.
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