Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mercedes-Benz-C-Klasse angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag (19.07.2026) eine graue Mercedes-Benz-C-Klasse in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand an der Straße Pulort und wurde zwischen 11.00 Uhr und 14.30 Uhr beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass ein Fahrradfahrer beteiligt gewesen sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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