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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Stürze mit Fahrrad und E-Scooter

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem E-Scooter sind am Freitagabend (17.07.2026, 20.00 Uhr) zwei 12 und 14 Jahre alte Mädchen/Jugendlichen aus Oelde leicht verletzt worden.

Die beiden fuhren in Oelde zusammen auf der Von-Büren-Allee in Fahrtrichtung Oelder Innenstadt, als die 14-Jährige auf ihrem E-Scooter mit einem Fuß in die Speichen der 12-jährigen Radlerin geriet, woraufhin beide stürzten.

Rettungskräfte brachten beide leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, die Erziehungsberechtigten wurden informiert.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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