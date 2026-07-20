POL-WAF: Oelde. Stürze mit Fahrrad und E-Scooter
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem E-Scooter sind am Freitagabend (17.07.2026, 20.00 Uhr) zwei 12 und 14 Jahre alte Mädchen/Jugendlichen aus Oelde leicht verletzt worden.
Die beiden fuhren in Oelde zusammen auf der Von-Büren-Allee in Fahrtrichtung Oelder Innenstadt, als die 14-Jährige auf ihrem E-Scooter mit einem Fuß in die Speichen der 12-jährigen Radlerin geriet, woraufhin beide stürzten.
Rettungskräfte brachten beide leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, die Erziehungsberechtigten wurden informiert.
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