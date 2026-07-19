Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst/ Drensteinfurt: Illegale Abfallentsorgung von Gefahrstoffen

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Warendorf (ots)

Sendenhorst/ Drensteinfurt: Von Mittwoch bis Samstag wurden wiederholt illegal entsorgte Kanister und Fässer mit Gefahrstoffkennzeichnungen in Straßengräben im Bereich der Landstraße 851 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt in Höhe des Ahrenhorster Bachs aufgefunden. Aufgrund der Gefahrstoffkennzeichnungen auf den Fässern und dem Umstand, dass ein Behälter beschädigt war, setzte die Feuerwehr am Samstag auch Spezialkräfte ein. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes war die Landstraße gesperrt. Alle Abfälle, insgesamt Behältnisse in einer mittleren zweistelligen Anzahl, konnten jeweils sichergestellt und durch ein Fachunternehmen geborgen werden. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Hinweise zum Verursacher oder zu verdächtigen Fahrzeugen in diesem Bereich werden gebeten diese an die Polizeiwache Ahlen unter der Rufnummer 02382-965-632 zu melden.

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