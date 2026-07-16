Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß zwischen Kind und Pkw - Fahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Mittwoch, 15.7.2026, gegen 17.55 Uhr an einem Verkehrsunfall mit einem Jungen in Oelde, Am Bahnhof beteiligt war. Der Oelder befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Warendorfer Straße und bog nach rechts in die Straße Am Bahnhof ab. In Höhe der Einfahrt für den Linienverkehr fuhr der Unbekannte mit seinem Auto auf die Straße Am Bahnhof. Hierbei kam es zu einem Kontakt zwischen den beiden Beteiligten, wobei der Elfjährige leicht verletzt wurde. Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen. Dann setzte er sich wieder in seinen Pkw und flüchtete.

Der gesuchte Autofahrer ist geschätzt 40 bis 45 Jahre alt, 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und hat eine Glatze. Möglicherweise heißt er mit Vornamen Daniel. Er war mit einer dunkelgrünen Limousine, Mercedes oder BMW unterwegs, an dem an der vorderen Stoßstange Sachschaden entstanden sein könnte.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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