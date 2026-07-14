PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ohne Führerschein zu schnell gefahren und falsche Personalien angegeben

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.7.2026 hielten Polizisten gegen 8.40 Uhr einen Autofahrer auf dem Mühlenweg in Oelde an, weil er zu schnell gefahren war. Bei der weiteren Kontrolle gab der Mann an, weder einen Führerschein noch einen Personalausweis dabei zu haben. Bei der Überprüfung seiner von ihm angegeben Personalien stellte sich heraus, dass diese falsch waren. Im weiteren Verlauf der Kontrolle händigte der 20-jährige Oelder seinen Ausweis aus. Als die Beamten diese Daten überprüften, fanden sie keine Angaben zu einem Führerschein. Den den hat der junge Mann noch nie besessen. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren ein und sorgten dafür, dass der Oelder sein Auto stehen ließ.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 09:33

    POL-WAF: Warendorf. Schwarzer Audi A 3 erneut aufgefallen

    Warendorf (ots) - Am Montag, 13.7.2026 meldete sich ein aufmerksamer Bürger, der gegen 15.10 Uhr den gesuchten Audi A 3 samt eines Fahrers auf einem Tankstellengelände auf der Beelener Straße in Warendorf entdeckte. Es kam zu einem Kontakt zwischen den beiden Personen, woraufhin der unbekannte Tatverdächtige mit seinem Pkw flüchtete. Daraufhin folgte der Warendorfer mit seinem Auto dem Unbekannten. Dieser fuhr ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 09:14

    POL-WAF: Beckum. Gegen schwarzen Volvo XC 60 gefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Montag, 13.7.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 8.00 Uhr und 12.45 Uhr gegen einen schwarzen Volvo XC 60, der auf dem Parkplatz in der Oststraße (Hausnummer 40-42) in Beckum stand. Dabei entstand am vorderen Radkasten der Fahrerseite Sachschaden. An dieser Stelle konnte hellblauer Farbaufrieb gesichert werden, der vom ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 09:05

    POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Gegen Pkw gefahren und Beifahrer leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Montag, 13.7.2026, gegen 8.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Höhe der Einmündung der L 547/K 6 in Enniger. Ein 22-Jähriger aus Hamm befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Freckenhorst. Vor ihm befand sich der Pkw eines 66-Jährigen. Der Neckarsulmer wollte mit seinem Auto nach links abbiegen, musste jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren