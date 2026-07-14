Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ohne Führerschein zu schnell gefahren und falsche Personalien angegeben

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.7.2026 hielten Polizisten gegen 8.40 Uhr einen Autofahrer auf dem Mühlenweg in Oelde an, weil er zu schnell gefahren war. Bei der weiteren Kontrolle gab der Mann an, weder einen Führerschein noch einen Personalausweis dabei zu haben. Bei der Überprüfung seiner von ihm angegeben Personalien stellte sich heraus, dass diese falsch waren. Im weiteren Verlauf der Kontrolle händigte der 20-jährige Oelder seinen Ausweis aus. Als die Beamten diese Daten überprüften, fanden sie keine Angaben zu einem Führerschein. Den den hat der junge Mann noch nie besessen. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren ein und sorgten dafür, dass der Oelder sein Auto stehen ließ.

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