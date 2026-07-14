Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Schwarzer Audi A 3 erneut aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.7.2026 meldete sich ein aufmerksamer Bürger, der gegen 15.10 Uhr den gesuchten Audi A 3 samt eines Fahrers auf einem Tankstellengelände auf der Beelener Straße in Warendorf entdeckte. Es kam zu einem Kontakt zwischen den beiden Personen, woraufhin der unbekannte Tatverdächtige mit seinem Pkw flüchtete. Daraufhin folgte der Warendorfer mit seinem Auto dem Unbekannten. Dieser fuhr innerorts deutlich zu schnell und es kam zu mindestens zwei Gefährdungen weiterer Verkehrsteilnehmer. Der Tatverdächtige flüchtete weiter in die Bauerschaft Velsen, wo Polizisten nach ihm fahndeten. Im Bereich Einener Dorfbauerschaft verloren die Kräfte den Sichtkontakt zu dem Audi A 3 mit dem Kennzeichen NOH-N 1812. In die Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zusammenhang gefährdet wurden, wenden sich bitte an die Polizei. Ebenso Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Audi A 3 sowie zu dem tatverdächtigen Fahrer machen können. Kontakt der Polizei in Warendorf: Telefon 02581/94100-0.

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