Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gegen schwarzen Volvo XC 60 gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.7.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 8.00 Uhr und 12.45 Uhr gegen einen schwarzen Volvo XC 60, der auf dem Parkplatz in der Oststraße (Hausnummer 40-42) in Beckum stand. Dabei entstand am vorderen Radkasten der Fahrerseite Sachschaden. An dieser Stelle konnte hellblauer Farbaufrieb gesichert werden, der vom Verursacherfahrzeug stammen dürfte. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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