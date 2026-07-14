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POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Gegen Pkw gefahren und Beifahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.7.2026, gegen 8.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Höhe der Einmündung der L 547/K 6 in Enniger. Ein 22-Jähriger aus Hamm befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Freckenhorst. Vor ihm befand sich der Pkw eines 66-Jährigen. Der Neckarsulmer wollte mit seinem Auto nach links abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Das bemerkte der 22-Jährige nicht rechtzeitig. Er versuchte mit seinem Pkw noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Auto des 66-Jährigen nicht verhindern. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 25-jährige Beifahrer im Pkw des 22-Jährigen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Hammer in ein Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der Pkw gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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