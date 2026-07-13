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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Bei Alleinunfall mit Pkw gegen Baum geprallt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (12.07.2026) um 15.55 Uhr kam es in Wadersloh-Liesborn auf der Waldliesborner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-Jährige aus Wadersloh befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Liesborn. Hier kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen körperlichen Mangel bei der Frau. Die Polizisten leiteten daher ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Das Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 17.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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