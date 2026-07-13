Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Bei missglücktem Überholversuch im Graben gelandet und leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (10.07.2026) um 12.25 Uhr kam es in Everswinkel auf der L 793 zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-Jährige aus Ennigerloh befuhr mit ihrem Pkw die L 793 in Richtung Münster. Sie scherte zum Überholen aus. Aufgrund von Gegenverkehr musste die Ennigerloherin den Überholvorgang abbrechen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeug eines 49-Jährigen aus Memmelsdorf. Anschließend kam das Auto der Frau von der Straße ab und in einem Gebüsch zum Stehen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Ihr Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. Die L 793 wurde zum Teil gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

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