Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mann zeigte sich schamverletzend

Warendorf (ots)

Am Freitag, 10.7.2026 zeigte sich ein 37-Jähriger gegen 7.15 Uhr einem 71-Jährigen auf der Vellener Straße in Neubeckum in schamverletzender Weise. Er hatte sein Glied außerhalb der Hose hängen und ging etliche Meter auf den Beckumer zu. Anschließend setzte er sich auf die Treppe eines Schulhofs. Dort trafen Polizisten den Tatverdächtigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Der Obdachlose wurden nach Abschluss der Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

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