POL-WAF: Ahlen. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf. Durchsuchungen aufgrund des Verdachts des illegalen Glückspiels

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (09.07.2026) um 20.55 Uhr kam es in Warendorf an der Freckenhorster Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Freckenhorster Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung August-Wessing-Damm. An der Ecke einer Buchhandlung, an der Straße Am Stadtgraben, kam es zum ...

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