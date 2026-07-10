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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf. Durchsuchungen aufgrund des Verdachts des illegalen Glückspiels

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (09.07.2026) um 18 Uhr wurden durch die Polizei Warendorf an insgesamt vier Objekten in Ahlen von der Staatsanwaltschaft Münster erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt. Unterstützt wurde die Polizei hierbei von Kräften des Ordnungsamtes Ahlen und der Bezirksregierung Münster. Bei den Durchsuchungen wurden zwei Glücksspielgeräte sichergestellt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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