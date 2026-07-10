POL-WAF: Ahlen. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf. Durchsuchungen aufgrund des Verdachts des illegalen Glückspiels
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (09.07.2026) um 18 Uhr wurden durch die Polizei Warendorf an insgesamt vier Objekten in Ahlen von der Staatsanwaltschaft Münster erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt. Unterstützt wurde die Polizei hierbei von Kräften des Ordnungsamtes Ahlen und der Bezirksregierung Münster. Bei den Durchsuchungen wurden zwei Glücksspielgeräte sichergestellt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.
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