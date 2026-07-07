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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Erstmeldung

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Forstmaschine ist am Dienstag (07.07.2026, gegen 08.00 Uhr) nach ersten Erkenntnissen ein Kind in Sassenberg-Füchtorf schwer verletzt worden.

Die Fortmaschine und ein Fahrrad mit Anhänger und einem darin befindlichen Kind sind auf einem Wirtschaftsweg miteinander zusammengestoßen, das Kind wurde dabei verletzt.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus. Die B 475 ist für den Verkehr freigegeben. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster ist angefordert.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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