Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Erstmeldung

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Forstmaschine ist am Dienstag (07.07.2026, gegen 08.00 Uhr) nach ersten Erkenntnissen ein Kind in Sassenberg-Füchtorf schwer verletzt worden.

Die Fortmaschine und ein Fahrrad mit Anhänger und einem darin befindlichen Kind sind auf einem Wirtschaftsweg miteinander zusammengestoßen, das Kind wurde dabei verletzt.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus. Die B 475 ist für den Verkehr freigegeben. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster ist angefordert.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell