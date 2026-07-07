Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Mit Pkw gegen Baum geprallt. Ein Leichtverletzter

Warendorf (ots)

Am Montag (06.07.2026) um 20.10 Uhr kam es in Everswinkel in der Bauernschaft Versmar zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Telgter hatte den Wirtschaftsweg mit seinem Pkw befahren und war nach nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Mitfahrer im Auto (22 Jahre aus Münster und 24 Jahre aus Telgte) blieben unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt.

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