POL-WAF: Ennigerloh. Geparkten grauen Ford beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Samstag (04.07.2026) gegen 19 Uhr wurde in Ahlen im Bereich der Zeche Westfalen ein 27-jähriger Ahlener von drei jungen Männern zusammengeschlagen. Die drei Unbekannten beleidigten den Ahlener zunächst und schlugen und traten anschließend auf ihn ein. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend mit E-Scootern in Richtung Sumpfstrecke. Die Unbekannten werden wie folgt ...

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