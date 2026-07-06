POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Zeugen nach Schlägerei zwischen zwei Personengruppen gesucht
Warendorf (ots)
Am Samstag (04.07.2026) gegen 22.20 Uhr kam es in Sendenhorst-Albersloh im Bereich Werseufer / Münsterstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hierbei wurden fünf Personen leicht verletzt. Nach der Schlägerei flüchteten zwei unbekannte Täter mit zwei weiteren Personen (Zeugen) mit einem grauen Pkw Ford von der Örtlichkeit.
Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Weiblich, europäischer Phänotyp, blonde Haare, 20 bis 25 Jahre alt, Tattoo auf der Brust, helle Handtasche Männlich, südeuropäischer Phänotyp, Glatze, 20 bis 25 Jahre alt, schwarzes T-Shirt mit weißem Muster, Basecap
Die beiden Zeugen werden wie folgt beschrieben: Weiblich, südeuropäischer Phänotyp, schwarze Haare, 20 bis 25 Jahre alt, hellgrünes Trikot, mit Hund (vermutl. Deutsche Dogge in grau) Männlich, südeuropäischer Phänotyp, lockige braune Haare, 20 bis 25 Jahre alt, weißes T-Shirt
Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet oder kann Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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